JO 2020: l’Italie échappe aux sanctions du CIO et pourra concourir à Tokyo avec ses symboles

L’Italie pourra concourir aux Jeux Olympiques de Tokyo avec ses symboles (drapeau et hymne) après avoir évité de possibles sanctions de la part du Comité International Olympique (CIO), qui désapprouvait la perte d’autonomie subie par le Comité olympique italien (CONI) à la suite d’une loi adoptée en 2018 par le gouvernement de l’époque.

Le président du CIO Thomas Bach a annoncé que «l’affaire du CONI est classée», mercredi, au lendemain d’un nouveau décret adopté par le gouvernement italien.

Thomas Bach a souligné que suspendre le CONI et empêcher les athlètes italiens de concourir sous leurs couleurs nationales était bien une option si le gouvernement n’avait pas agi in extremis. «Nous étions prêts, il n’y a pas de doute», a déclaré Bach. «Nous devons appliquer les mêmes règles et traiter tout le monde équitablement».

Le gouvernement italien a approuvé mardi un décret qui redonne de l’autonomie à son Comité olympique. L’Italie se trouvait dans le viseur du CIO en raison d’une loi adoptée en 2018 par le gouvernement italien qui a privé le CONI d’une partie de son autonomie. Ainsi, une nouvelle entité publique, «Sport et Santé» a été créée avec comme conséquence que le pouvoir politique contrôlait les destinées du mouvement olympique italien, supervisant notamment son financement.