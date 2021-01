Michel-Ange Balikwisha veut prendre du plaisir au Standard

Michel-Ange Balikwisha poursuit son ascension, sans que celle-ci n’étonne ceux qui le connaissent le mieux. Mais le jeune ailier belgo-congolais, promis au plus bel avenir, n’est pas au bout de son évolution.

Ceux qui pensaient que l’arrivée de Mbaye Leye au poste d’entraîneur principal et le retour en grâce de Mehdi Carcela rejetteraient Michel-Ange Balikwisha dans l’ombre en sont pour leurs frais. À 19 ans, l’ailier bruxellois lancé par Philippe Montanier poursuit son petit bonhomme de chemin. Discrètement, proprement, sans faire de bruit, comme s’il faisait partie des meubles depuis longtemps. « Ce qui me surprend, ce n’est pas son niveau mais la maturité qu’il a acquise depuis le début de saison », glisse d’entrée Réginal Goreux, le directeur du projet Élite du centre de formation du Standard. « Je pensais que cela prendrait un peu plus de temps… »