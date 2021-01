Des experts covid inquiets face au variant britannique: il serait «au moins 65% plus contagieux»

Un rapport secret, rendu au gouvernement par plusieurs experts dont Emmanuel André, dresse un constat alarmant quant à l’évolution de la situation épidémiologique en Belgique. Ils tirent plusieurs conclusions après avoir analysé 1.800 échantillons positifs au coronavirus, révèlent nos collègues de Het Laatste Nieuws.

La première est que le variant britannique est plus contagieux que ce qu’une étude avait annoncé. Selon eux, il serait « au moins 65 % plus contagieux ». De plus, la propagation du variant britannique serait très importante en Belgique. Ils estiment qu’il causerait entre 15 et 25 % des cas positifs actuels et la proportion ne cesse d’augmenter. « Fin février, 90 % des infectés en Belgique porteront la variante britannique », prévient le rapport.