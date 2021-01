FIBA Europe Cup: les Montois sont bien dans la course à la qualification

Avec Mortant et Spencer en lieu et place de Penava et Van Caeneghem dans le cinq de départ, Mons-Hainaut loupait complètement son entame (11-3, 5e), le Ricain Thames (11 pts) ne se faisant pas prier d’exploiter les nombreuses approximations des Renards. Malgré deux triples de Smith, BMH se posait des questions aux dix minutes : 12-19.

Les Renards retrouvaient des couleurs suite à l’entrée au jeu de Lambot et Van Caeneghem trouvant immédiatement la solution face à la zone des Hongrois : 20-19 (13e). Alors que Cage faisait du vélo le long du banc de touche, ses équipiers se régalaient en zone avant et annihilaient les velléités offensives de Körmend grâce à une belle intensité défensive : 40-30 (20e).