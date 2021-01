Vendée Globe: en 80 jours, et quelques heures de trop

Par groupes, en famille ou même individuellement, ils avaient débarqué aux Sables dès mercredi matin. Parce que ça sonnait comme une évidence. « On leur doit bien ça à ces marins ; ce qu’ils ont fait là est extraordinaire ! », soufflait Thérèse en arpentant d’un pas énergique la plage depuis laquelle elle aurait aimé assister à l’arrivée… si le couvre-feu fixé à 18 heures ne lui promettait pas d’en être délogée. Car il y avait plus triste encore, avec les abords du chenal d’accès au port Olona, interdits, eux aussi, en raison de la crise sanitaire que l’on sait. Seuls 300 volontaires actifs sur ce tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance, avaient obtenu grâce à l’intervention du maire local, de s’y poster pour y former une haie d’honneur bien dérisoire au regard des huit arrivées précédentes qui avaient chaque fois suscité un enthousiasme manifesté par des dizaines de milliers de spectateurs conquis par les héros de cet exploit réalisé tous les 4 ans, depuis 1989.