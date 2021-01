Karim Belhocine après le partage entre Charleroi et OHL (1-1): «On aurait pu mettre 2 ou 3 buts»

Bien que le résultat ne soit pas satisfaisant pour lui, Karim Belhocine a vu des choses positives chez ses joueurs, ce mercredi soir, face à OHL (1-1). « Je pense qu’on sort de deux bons matchs. Aujourd’hui aussi, on s’est créé des occasions. On a bien débuté la rencontre, mais on a encaissé un but contre le cours du jeu. Le reste de la période n’était pas très bon, on était dans les cordes. On a commencé la deuxième avec de meilleures intentions et on s’est créé pas mal d’occasions et le gardien a sorti plusieurs arrêts. « . On aurait pu mettre 2 ou 3 buts. Au niveau comptable, ce n’est pas top, mais le jeu était bien et les occasions étaient là. »