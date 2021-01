Le risque d’effondrement intérieur et le souvenir des petits bonheurs

On a désormais atteint les limites de la vie en virtuel. D’un côté, c’est réjouissant de constater que l’humain reste le moteur de nos vies et le cœur de notre plaisir.

Le moment est très critique. Pas une fois ces derniers jours, nos interlocuteurs n’ont fait semblant. A la question « comment va ? », la réponse fuse : « on en a assez », « je n’en peux plus ».

La population, même celle qui a son quatre-façades avec jardin, même celle qui ne doit pas gérer des jeunes aux idées dangereusement noires, est saturée. On touche à l’évidence aux limites de ce qui est supportable. Et si l’on peut saluer l’absence de mouvements violents à la hollandaise qui n’ajouteraient que du choc au marasme, on ne peut pas penser que l’on va continuer à traverser tout ceci indemnes.