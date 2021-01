Les Zèbres arrachent un point insuffisant

Après son récent zéro sur quinze, le Sporting de Charleroi se devait de réagir pour continuer à croire en ses chances de disputer les Playoffs 1. « Ce sera une semaine cruciale face à OHL et Courtrai », disait d’ailleurs Joris Kayembe au soir du revers à Sclessin. Et malgré la pression forcément grandissante sur les épaules de chacun au club, les Zèbres ont longtemps failli porter cette série inédite depuis le retour au sein de l’élite à 0/18 suite au but de Sowah. Ils ont toutefois été sauvés par un but de Dessoleil pour arracher un point face à des Louvanistes qui avaient profité des errements carolos pour mener au score.