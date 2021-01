Un rapport «alarmant» du commissariat corona rendu aux ministres: «Le variant britannique sera dominant d’ici mars»

Le commissariat corona a rendu un rapport ce mercredi soir aux autorités sanitaires sur l’évolution du SARS-CoV2 et de ses cousins « variants of concern » en Belgique. Un certain nombre de clusters ont été confirmés avec le variant britannique B117, plus contagieux et appelé à devenir dominant – d’ici mars. Le rapport du commissariat corona rappelle que l’Organisation mondiale de la Santé a établi cette augmentation des transmissions dues à ce variant, mais pas encore de réelle incidence sur les hospitalisations et les décès. L’évolution de cet état des choses dépendra du respect des mesures et de la vigueur des protocoles en place (isolement, quarantaine, testing).