Onuté Grazinyté publie son premier album: pari osé mais réussi

Composé par Arvo Pärt en hommage à Anish Kapoor, « Lamentate » est un voyage tonitruant dans les méandres de l’âme et des émotions.

Une œuvre en dix mouvements pleine de contrastes et de couleurs. Qui plonge dans des univers parallèles, riches et variés. C’est cette œuvre complexe que la pianiste Onuté Grazinyté a choisie comme élément central pour son premier disque. Un disque qui se veut aussi un hommage à Arvo Pärt en l’honneur de son 85e anniversaire. Le pari est osé, tant la musique de Pärt est parfois difficile à appréhender. Mais la pianiste se l’approprie avec grâce, intelligence et une maturité impressionnante, en symbiose avec le Lithuanian National Symphony Orchestra (dir. Modestas Pitrėnas).