Yannick Bestaven, l’ingénieux vainqueur du Vendée Globe

Il existe (au moins) deux Yannick Bestaven. Le barbu et le pas barbu. Alors que le Rochelais a offert ces deux visages au gré du Vendée Globe qu’il a remporté la nuit dernière devant Charlie Dalin (qui l’avait précédé sur la ligne, mais n’a pas pu effacer les 10h15 de compensation qui avaient été accordées au skipper de Maître Coq, dérouté lors du chavirage de Yannick Escoffier), ceux qui ne le connaissent pas auront pu osciller régulièrement entre l’image du marin bourru, a priori peu à l’aise face caméra ; un peu comme si sa tête n’allait pas bien avec son corps. Comme quand il passa le Cap Horn (largement) en tête, juste après la nouvelle année, en se mettant à hurler « Cap Horn », de manière un peu désordonnée, entre devoir et exaltation. Le non-barbu leur aura davantage renvoyé l’image de l’ingénieur qui cogite, et dit en peu de mots le fond de sa pensée. Généralement frappée au coin du bon sens.