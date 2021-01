La chronique «Déjà vu»: Les Cent Jours du nouveau président

On entend souvent que les cent premières journées du nouveau président des Etats-Unis sont capitales pour la suite de son mandat. L’idée ne renvoie pas aux Cent-Jours de Napoléon Bonaparte – son chant du cygne, entre le retour de l’île d’Elbe et Waterloo – mais aux débuts tonitruants de Franklin Delano Roosevelt à la Maison Blanche, au printemps 1933. Une séquence historique dont l’évocation n’a jamais semblé plus pertinente qu’aujourd’hui.

Comme l’écrivait au début de la semaine Time Magazine, pour son entrée en fonction, Joe Biden est confronté à rien de moins qu’« un typhon pathogène ».