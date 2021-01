Russie: plusieurs proches d'Alexeï Navalny placés en détention

Le frère d'Alexeï Navalny et une figure montante de son mouvement et ont, entre autres, été placés en détention pour 48 heures pour «violation des normes sanitaires», selon l’équipe de M. Navalny.

Plusieurs proches de l’opposant russe emprisonné Alexeï Navalny ont été placés en détention jeudi, avant l’examen par un tribunal d’un appel de sa propre arrestation et quelques jours avant de nouvelles manifestations prévues dans tout le pays.

Le frère de l’opposant, Oleg Navalny, et la figure montante du mouvement et importante alliée Lioubov Sobol ont tous deux été placés en détention pour 48 heures pour «violation des normes sanitaires» en vigueur à cause de l’épidémie de coronavirus, selon l’équipe de M. Navalny.

«Du délire complet et de l’arbitraire»

«Oleg Navalny vient d’être placé en détention pour 48 heures au Département principal des enquêtes du ministère de l’Intérieur (...) Cela signifie qu’il est désormais suspect dans cette affaire», a écrit sur Twitter le bras droit d’Alexeï Navalny, Ivan Jdanov.