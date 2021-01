Les supporters de l’Antwerp mettent la pression sur la direction pour le départ Lamkel Zé: «Plus que 4 jours» (photo)

A l’occasion de son discours de Nouvel an, Philippe cible assez précisément ces défis à relever : créer de l’emploi et des entreprises, renforcer l’inclusion sociale, investir dans l’enseignement de pointe et la formation, libérer des fonds publics pour le climat, la mobilité, la sécurité énergétique. Dans la droite ligne du gouvernement De Croo, bien sûr.