Carte blanche: «Face à une jeunesse en souffrance, agissons avant qu’il ne soit trop tard»

En tant que pédopsychiatres, nous voyons arriver ces dernières semaines à nos consultations, dans les services d’hospitalisation et aux urgences un nombre de jeunes en grande détresse bien plus important que ce que nous n’avons jamais connu. De plus, les tableaux cliniques sont plus sévères et plus inquiétants également. Nous rencontrons entre autres des jeunes qui cessent de s’alimenter et de s’hydrater du jour au lendemain, sans chercher à maigrir, ni à mourir pour autant. Eux-mêmes ne savent expliquer ce qui les emporte : ils perdent le goût à la vie et nous laissent en tant que parents, adultes et professionnels extrêmement démunis et impuissants.

Nous nous sommes inquiétés pour nos aînés, isolés en maison de repos suite aux mesures sanitaires pour les protéger du Coronavirus qui les décimaient. Très vite, il a fallu choisir entre le risque potentiellement mortel de la contamination et le risque plus délétère encore du syndrome de glissement. Aujourd’hui, suite à l’isolement et à l’absence de perspective auquel nous les avons contraints, ce sont nos jeunes qui se laissent mourir, ou qui se donnent activement la mort. Ce n’est pas le Coronavirus qui les tue, mais bien les mesures dont ils font l’objet depuis trop longtemps.