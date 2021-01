Les détails d’un procès suscité par la Ligue contre la diffamation

Officiellement, Barbara Engelking et Jan Grabowski sont poursuivis par Filomena Leszczyńska, 80 ans et originaire de Malinowo, dans la région de Podlasie, en Pologne orientale. Elle accuse les chercheurs de « souiller la mémoire » d’Edward Malinowski, son oncle, qui, pendant la guerre, était le maire du village. En réalité, ce sont Maciej Świrski et la Ligue contre la diffamation qui se cachent derrière ce procès. L’homme a contacté Mme Leszczyńska, l’a persuadée d’intenter un procès et a payé les avocats. En août 2020, alors qu’elle s’exprimait devant le tribunal, Mme Leszczyńska a déclaré qu’elle avait entendu parler de l’histoire « à la radio », et que « diverses personnes l’avaient contactée » par la suite. Elle a également déclaré que son oncle était un « homme bon » et qu’il « avait sauvé les Juifs ».