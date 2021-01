Luxembourg, terre de lockdown parties et … d’amendes salées

Les week-ends étant des jours plus ciblés par la police pour mettre fin à des lockdown parties, certains se rabattent sur la semaine et dans des hameaux a priori discrets. A priori seulement...

Les fêtes interdites, en plus ou moins petits comités, se suivent à un rythme régulier en province de Luxembourg. - Le Soir

Les gîtes de toutes capacités sont légion en province de Luxembourg et la faible densité de population fait sans doute croire à bien des locataires potentiels venus de France, du Luxembourg, des Pays-Bas ou de l’intérieur du pays, que le calme apparent de la verte province leur permettra d’organiser des fêtes interdites en toute discrétion. Peut-être que certains passent à travers les mailles du filet, sans doute même, mais les policiers ont tout de même réalisé depuis décembre quelques jolis coups de filet.

Alertée par des voisins, ou par un surplus anormal de voitures, par des bruits survoltés et par des lumières trop bizarres à des heures tardives, la police a déjà mis fin à plusieurs « lockdown parties » qui ont coûté cher à leurs participants et encore plus à leurs organisateurs avérés, même dans des hameaux assez reculés.