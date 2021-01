Coronavirus - La crise et l'augmentation du télétravail pris en compte dans le panier du consommateur

L'augmentation du télétravail due à la crise du coronavirus occasionne désormais l'inclusion des prix des claviers et des souris d'ordinateur dans le panier du consommateur, signale jeudi l'institut statistique Statbel. Ce panier regroupe des biens de référence permettant d'estimer l'inflation en Belgique et donc de déterminer l'indexation éventuelle des salaires et des allocations sociales.