Nenad Jestrovic, ancien attaquant d’Anderlecht: «Vincent Kompany a beaucoup de courage avec une telle équipe»

Nenad Jestrovic, Anderlecht se cherche un vrai buteur depuis le début de la saison. Ne seriez-vous pas tenté de rechausser les crampons ?

J’essaie de me maintenir en forme comme je peux en faisant notamment de la salle pratiquement tous les jours, mais mes heures de gloire sont malheureusement derrière moi. Blague à part, j’ai parfois l’impression qu’à mon âge, je concrétiserais plus d’occasions que certains joueurs actuels d’Anderlecht si je pouvais camper dans le grand rectangle adverse. Être un buteur, c’est inné. On n’apprend pas à devenir un renard des surfaces. C’est dans les gènes. C’est aussi une question de mentalité. Il faut être obsédé, jour et nuit, par le besoin de marquer. Cela m’empêchait souvent de dormir. En mise au vert, je tournais en rond dans ma chambre pendant que les autres dormaient déjà comme des bébés.