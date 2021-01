La Commission enquête sur de possibles pratiques anticoncurrentielles du géant Mondelez

La Commission européenne a annoncé jeudi ouvrir une enquête formelle concernant des pratiques du géant américain de l'agro-alimentaire Mondelez, propriétaire des marques de biscuits et chocolats Lu, Oreo, Milka ou encore Toblerone. L'exécutif européen soupçonne le groupe d'avoir volontairement créé des obstacles au commerce de ses produits entre Etats membres à l'intérieur de l'UE, pour en maintenir les prix.

Si les pratiques anticoncurrentielles sont avérées, il pourrait s'agir de violations du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

La Commission craint que la multinationale basée aux Etats-Unis ait volontairement entravé les flux commerciaux à l'intérieur même du marché unique, "entraînant in fine une hausse de prix pour les consommateurs", explique la commissaire chargée de la politique de concurrence, Margrethe Vestager. Or, sans entraves, "le commerce au sein du marché intérieur peut faire baisser les prix et augmenter la variété des produits offerts dans les États membres", au bénéfice justement des consommateurs.