Rebond espéré pour la production automobile britannique malgré les "frictions" du Brexit

Après un effondrement historique en 2020, la production automobile au Royaume-Uni devrait reprendre en 2021 grâce à l'accord post-Brexit, malgré des "frictions" commerciales, et grâce au déploiement des vaccins, prévoient jeudi les professionnels du secteur.

L'an dernier, la production a dégringolé de 29,3%, au plus bas depuis 1984 en raison du choc de la pandémie, annonce l'association sectorielle SMMT dans un communiqué.

Au total, 920.928 véhicules sont sortis des chaînes de production britanniques.

Le marché est très concentré puisque 95% de la production est assurée par six constructeurs, à savoir les britanniques Jaguar Land Rover (Tata Motors), Vauxhall (Stellantis) et Mini (BMW) aux côté des japonais Nissan, Toyota et Honda.

Cet effondrement de la production s'explique par l'impact de la crise sanitaire, qui a entraîné une fermeture des usines lors du premier confinement au printemps, ainsi qu'une chute de la demande.

Le secteur évoque également les incertitudes du Brexit, avant qu'un accord commercial ne soit conclu à la veille de Noël.

La chute est similaire pour la production destinée au marché britannique (-30,4%) et celle qui est exportée (-29,1%).

Le Royaume-Uni a la particularité d'exporter plus de 8 véhicules sur 10 fabriqués sur son sol dont une grande partie vers l'UE.