Manchester United condamne les propos racistes visant Martial et Tuanzebe sur les réseaux sociaux

Les joueurs de Manchester United Axel Tuanzebe et Anthony Martial ont été victimes de propos racistes sur les réseaux sociaux, mercredi, après le match à domicile perdu contre Sheffield United en championnat d’Angleterre. Dans un communiqué, Manchester United condamne ces propos et parle « d’idiots anonymes sans cervelle ».

« Tout le monde à Manchester United est dégoûté par les insultes racistes reçues par les joueurs via les réseaux sociaux après le match d’hier soir », a écrit le club sur son site. « Nous les condamnons totalement, et il est encourageant de voir que d’autres fans les condamnent également sur les réseaux sociaux. »

« Manchester United applique une tolérance zéro à l’égard de toute forme de racisme ou de discrimination et est engagé depuis longtemps contre ce phénomène à travers notre initiative All Red All Equal. »