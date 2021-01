Karel Geraerts: «C’est au Standard que j’ai passé les plus belles années de ma carrière»

Aujourd’hui T2 de Felice Mazzu à l’Union Saint-Gilloise, Karel Geraerts garde un œil attentif sur le FC Bruges et le Standard, deux clubs qui ont marqué son parcours, mais aussi sur le travail de Philippe Clement et Mbaye Leye, dont il entend s’inspirer.

Karel Geraerts, voir Mbaye Leye progresser si rapidement de T2 au Standard au poste d’entraîneur principal, cela ne vous donne-t-il pas des idées ?

Mbaye a commencé comme T2 et puis après une période de sept mois sans rien, il est devenu entraîneur du Standard. On peut se poser la question de savoir si c’est trop tôt, mais la vérité c’est qu’il a reçu une chance et il l’a saisie. Il a beaucoup appris aux côtés de Michel Preud’homme. Bien sûr, il commettra certainement des erreurs, mais c’est l’apprentissage qui veut ça. Personnellement, cela fait deux ans que je suis adjoint mais je ne me dis pas qu’après deux ou trois ans, je dois devenir entraîneur principal. C’est juste une question de bon timing.