Coronavirus: les principales questions posées par le vaccin AstraZeneca

Le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments (EMA) se prononce ce vendredi sur le vaccin AstraZeneca/université d’Oxford. Sur base des résultats des études cliniques, les experts vont comparer le risque associé au vaccin (effets indésirables éventuels) et ses bénéfices attendus pour la santé des personnes vaccinées et de la collectivité. Si cette balance bénéfice risque est jugée positive, ils recommanderont à la Commission européenne la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Une douzaine de pays dans le monde l’ont déjà autorisé dont la Grande-Bretagne et l’Inde.