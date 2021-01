Coronavirus - Crise oblige, les Belges ont passé plus de temps sur les réseaux sociaux l'an dernier

La crise sanitaire a poussé les Belges à passer plus de temps sur Facebook, Instagram et autres Snapchat et TikTok. En moyenne, les internautes belges âgés entre 16 et 64 ans ont en effet passé 1h45 par jour sur les réseaux sociaux l'an dernier, ce qui représente 9 minutes de plus qu'en 2019. En 2019, c'était une hausse de 5 minutes qui avait été observée, selon la dernière étude internationale de We Are Social et Hootsuite de janvier 2021, dont le consultant en réseaux sociaux Xavier Degraux a analysé les données pour la Belgique.