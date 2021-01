Les poches des Livres du Soir

Nous sommes à la lisière ***

Caroline Lamarche

Neuf nouvelles exposent l’interaction intime entre l’humain et l’animal, et ces bêtes diverses (hérisson, cane, cheval, rat, chat, etc.) soulignent notre animalité, nos comportements « en lisière » des espèces. Dans ces fictions bonhommes, ce lien-miroir nous révèle jusqu’à une forme de continuité, pas toujours à notre avantage, comme le montre la seule nouvelle titrée de prénoms humains. Prix Goncourt de la nouvelle 2019.

Folio, 176 p., 6,9 €

Le Baiser et la Morsure ***

Yasmina Khadra