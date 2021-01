Dominique Rolin et Philippe Sollers, avec Frans De Haes, pour la présentation de «La voyageuse», de Rolin, en 1984. - Nicole Hellyn.

Entretien

Après avoir rassemblé et présenté, en 2016, des lettres d’Henri Michaux (Donc, c’est non, chez Gallimard), Jean-Luc Outers s’est penché, avec Frans De Haes, sur la correspondance entre Dominique Rolin et Philippe Sollers. Le dernier volume de ces lettres vient de paraître. L’écrivain en souligne le caractère exceptionnel.