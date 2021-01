GameStop: les «petits porteurs» prennent leur revanche contre les hedge funds de Wall Street

C’est un vent de panique qui souffle sur Wall Street depuis le début de l’année. Son nom ? GameStop, une chaîne américaine de jeux vidéo qui compte environ 5.000 points de vente aux Etats-Unis. Comme d’autres enseignes de la distribution « en dur », GameStop souffre depuis plusieurs années de la concurrence des sites de vente en ligne, mais aussi de la dématérialisation croissante des jeux vidéo – les joueurs sont nombreux à télécharger leurs jeux favoris plutôt que de les acheter sur un support physique. Une situation de plus en plus précaire qui s’est traduite dans le cours de l’action GameStop à la Bourse de New York, qui ne valait plus que 2,57 dollars en mars 2020.