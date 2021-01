Avec ce polar au cœur d’un Texas reculé, Attica Locke déjoue les clichés pour brosser le portrait d’une société où les questions de race, de terre et de communauté s’entremêlent.

En service, Darren Mathews porte un stetson et une chemise amidonnée sur laquelle est épinglée une étoile en argent qui fait la fierté et l’autorité de tous ceux qui l’arborent. Darren Mathews est un Texas Ranger, la prestigieuse police de l’Etat du Texas. Avec une telle description, on se figure aisément un personnage campé au cinéma par Clint Eastwood ou Tommy Lee Jones. À un détail près : Darren Mathews est noir.