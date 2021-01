Brafa in the Galleries: ambiance vernissage pour le retour des collectionneurs

Les couleurs bleues et blanches de la Brafa flottent depuis mercredi sur les devantures des galeries participantes. Benoît et Viviane « atteints de collectionnite depuis 60 ans » ne pouvaient pas manquer cet événement. Ils comptent bien faire le tour des galeries bruxelloises à commencer par une de leur favorite, Meessen De Clercq. « On avait repéré en ligne les œuvres de Sicilia et on voulait venir les voir (…). On a toujours besoin de voir en vrai ». Dès l’ouverture mercredi à 14 heures, le couple arpentait le parquet grinçant de la galerie d’art contemporain. Cette version « portes ouvertes » de la foire leur convient bien. Olivier Meessen, directeur de la galerie, commence à pouvoir évaluer cette nouvelle formule de la Brafa. Si le lancement à 14 heures était timide, « on a eu du monde le premier soir surtout entre 16 h 30 et 20 heures. Un peu comme pour un vernissage classique ».