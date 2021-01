Bénédicte Linard: «Les protocoles de déconfinement de la Culture sont prêts»

Perfectionner les aides, coordonner le redéploiement et la diffusion, pousser le statut d’artiste : les trois chantiers de Bénédicte Linard, à la tête ce jeudi de la CIM Culture.

entretien

Agacé au-delà de toute patience, le monde des salles de spectacle bouillonne. Les protocoles pour un déconfinement phasé sont prêts, théâtres, cinémas et centres culturels n’attendent plus, pourrait-on dire, qu’un feu vert de l’épidémie. Alors que se tient ce jeudi une conférence interministérielle (CIM) Culture dont la ministre Bénédicte Linard (Ecolo) assure la présidence et l’ordre des travaux, l’occasion était belle de revenir sur la situation des secteurs culturels confinés.

Malgré toutes les aides apportées aux artistes, comprenez-vous la persistance des appels à l’aide d’artistes ?