Danse: l’Opéra de Paris sort des sentiers battus avec «Créer aujourd’hui»

Le spectacle unit les univers de Sidi Larbi Cherkaoui, Damien Jalet, Mehdi Kerkouche et Tess Voelker, jeune danseuse du NDT qui signe ici sa première création. Au départ destiné à être l’un des temps forts du début de la saison, le spectacle a finalement été joué sans public en novembre sur la scène du Palais Garnier (et diffusé en streaming payant sur Facebook). Ce vendredi 29 janvier, il sera visible gratuitement sur France 5. « Dans cette période difficile, j’aime penser ce spectacle comme un rassemblement, à la fois professionnel et amical, dit Aurélie Dupont, directrice de la danse, en préambule spectacle. « S’inspirant de l’actualité, pour mieux s’en échapper parfois, voici un mélange des genres audacieux, où chacun s’est risqué. Je l’ai souhaité plein de fraîcheur, de jeunesse, de spontanéité, dans un cadre intime, et comme improvisé. »