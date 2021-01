L’apparition de plusieurs « variants of concern » risque de changer la donne sanitaire, obligeant gouvernements et citoyens à renforcer les protocoles et les mesures barrières. D’ici le mois de mars, le variant anglais plus contagieux devrait devenir prédominant en Belgique.

Maudit virus, et malin avec ça. En un peu plus d’un an, il a fait plus de 2 millions de morts dans le monde et infecté 100 millions de personnes. Ce « succès » planétaire a en partie favorisé l’irruption de plusieurs variants, apparus sur trois continents différents de manière indépendante. Un nouvel épisode de la saga corona dont on se serait bien passé, alors que la campagne de vaccination n’en est qu’à ses débuts et que le ras-le-bol général se fait de plus en plus sentir.