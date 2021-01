Le fonds Noshaq actionnaire d'une biotech allemande spécialisée dans la thérapie génique

Le fonds d'investissement liégeois Noshaq est désormais actionnaire entre 4 et 5% de GeneQuine Biotherapeutics, une entreprise de biotechnologie allemande spécialisée dans la thérapie génique visant les maladies musculo-squelettiques, annonce-t-il jeudi. La société allemande, qui dispose d'une filiale à Liège depuis l'an dernier, vient de clôturer une levée de fonds de 9 millions d'euros, à laquelle a participé Noshaq.

La société créée en Belgique a pour objectif de coordonner et de piloter le principal programme de recherche de GeneQuine Therapeutics, qui se concentre sur la thérapie génique de l'arthrose du genou, explique-t-on chez Noshaq. Elle emploie quatre personnes en bord de Meuse.

Cette filiale, installée sur le site du Val-Benoît, est chargée de coordonner les études pré-cliniques, sur les animaux, puis cliniques, sur l'être humain, car les principaux partenaires de la biotech allemande en recherche et développement sont des entreprises wallonnes. En l'occurrence Novasep, à Seneffe (Hainaut), spécialisée dans la production de solutions pré-cliniques, et Articalis, implantée sur le site du CHU de Liège et qui coordonne des études (pré-)cliniques.

Noshaq figurait déjà parmi les investisseurs de cette dernière biotech et a à présent injecté moins d'un million d'euros sur les neufs levés, la faisant entrer dans l'actionnariat de GeneQuine Therapeutics.