Énervé par Ibrahimovic, Lukaku repousse Saelemaekers d’un geste impétueux (vidéos)

Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic ont failli en venir aux mains et se sont échangés de vives insultes lors du match entre l’AC et l’Inter Milan mardi en Coupe d’Italie. Les deux joueurs avaient hérité d’une carte jaune avant qu’Ibrahimovic ne soit exclu en seconde période.

Cette altercation vous a beaucoup fait réagir. Il faut dire que « Big Rom » était très énervé. Si bien qu’il a mal pris un geste de son équipier en équipe nationale, Alexis Saelemaekers. En effet, sur la vidéo qui suit, on voit Lukaku repousser d’un geste impétueux le joueur de l’AC Milan, ce dernier tentant de le calmer.