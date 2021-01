De Croo: «Nous comptons sur les partenaires sociaux»

Ce n’est sans doute pas un hasard. Dans son discours de Nouvel An aux autorités du pays, le Premier ministre Alexander De Croo a placé un accent social particulier, jeudi. « Dès que l’heure de la réouverture aura sonné, (…), nous continuerons à soutenir les familles et les entreprises », a-t-il promis. Tout en ajoutant : « Mais nous comptons aussi (…) sur les partenaires sociaux, sur leur capacité à parvenir à des accords productifs. Si l’époque que nous vivons nous a bien appris une chose, c’est que les divisions affaiblissent. Nous avons besoin de partenaires sociaux qui saisiront ce moment décisif, pour poser les fondements d’une économie renouvelée, où personne n’est laissé de côté. Nous devons vraiment tout mettre en œuvre pour que chacun retrouve du travail au plus vite. » Un appel aux patrons et syndicats qui, ces derniers jours, se sont divisés sur la norme salariale, les syndicats refusant le carcan d’une augmentation de 0,4 % pour les deux prochaines années.