Études et projets pilotes concordent : il faut intégrer ce mode de prélèvement à la stratégie belge. Les ministres de la Santé en discuteront dans les prochains jours.

Les ministres de la Santé devraient lancer dans les prochains jours des projets pilotes via les tests salivaires auprès des métiers essentiels comme les professeurs, les policiers ou les pompiers. - Photo News.

Il aura fallu du temps mais on commence à y voir plus clair sur l’utilisation des tests salivaires en Belgique. Mercredi, la task force dédiée à la stratégie de test s’est entendue sur le fait que cette méthode de prélèvement était intéressante et qu’elle méritait d’être mise en place sur le terrain. De nouveaux projets pilotes devraient être lancés, du moins si les ministres de la Santé suivent les recommandations des experts.