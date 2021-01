Sporting de Charleroi: Rémy Descamps obtient une nouvelle chance à saisir

Karim Belhocine a posé un nouveau choix fort ce mercredi en décidant de titulariser Rémy Descamps au détriment de Nicolas Penneteau, comme il l’avait déjà fait début décembre lors de la réception de Waasland-Beveren et des trois rencontres suivantes. Cette décision a été prise en commun accord avec les principaux intéressés et alors que l’équipe se cherchait un nouveau souffle défensif après avoir énormément encaissé ces dernières semaines. «J’ai la chance, et je le crois vraiment, d’avoir un gardien comme Nicolas Penneteau, avec qui on peut discuter très ouvertement et qui est capable d’analyser les situations, que ce soit celle de l’équipe ou la sienne, avec une franchise et un professionnalisme impressionnants. On a parlé de ce dont on avait chacun besoin, lui et le groupe, et on a décidé de mettre Rémy ce mercredi», expliquait Karim Belhocine après le partage contre OHL.