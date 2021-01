Licences: la réforme qui va aider les clubs de football

Entré en vigueur il y a vingt ans, le système des licences était sous le feu des critiques, entre les avis négatifs de la Commission des licences et la « facilité » avec laquelle les clubs obtenaient souvent gain de cause devant la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport (CBAS). Au printemps dernier, un paroxysme était atteint avec trois refus en D1A (Ostende, Standard et Mouscron), quatre en D1B (Lokeren, Lommel, Roulers et Virton) et quelques autres en D1 nationale. Lokeren en faillite, seuls Roulers et Virton ont été déboutés (après divers recours, Virton a obtenu en novembre le droit de redemander une licence pro). Et personne n’a oublié l’épisode du communiqué de l’Union belge critiquant le bien-fondé de la décision de la CBAS dans le dossier mouscronnois.