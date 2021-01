Les amis de la révolution en Biélorussie craignent une «fatigue» de l’UE

Décodage

Les « amis » de la révolte populaire contre le régime dictatorial du président Loukachenko en Biélorussie s’inquiètent. L’« affaire Navalny » et les manifestations en Russie à l’appel de l’opposant nº1 au maître du Kremlin éclipsent en partie leur combat, en cours depuis bientôt six mois. L’Union européenne, « l’Ouest » en général, regarderaient ailleurs. Et la mobilisation de la société biélorusse, incessante, quotidienne, au long cours, mais désormais « décentralisée dans le temps et l’espace » comme l’explique « l’égérie » de la révolution Svetlana Tikhanovskaïa, est moins visible que les méga-rassemblements de l’été et de l’automne.