À Neerpede, c’est la douche froide

Les propos d’Anthony Vanden Borre (33 ans) sont très rapidement arrivés aux oreilles de la direction anderlechtoise jeudi. Et, à Neerpede, de Vincent Kompany à Peter Verbeke en passant par Craig Bellamy et Floribert Ngalula, tout le monde tombait des nues. En coulisses, on parlait de « douche froide » et même de « profonde déception provoquée par ces propos d’un garçon qu’on n’a cessé de défendre et dont on n’a pas voulu casser le contrat malgré son absence de deux semaines parce que son entourage invoquait une dépression pour excuser la situation ».

Sa troisième chance au parc Astrid, le « ket » la devait évidemment en grande partie à Vincent Kompany, avec lequel il avait grandi à Neerpede avant d’intégrer l’équipe première dès 16 ans à une époque où pratiquement aucun jeune ne perçait dans le noyau A.