A Lessive, les riverains n’avalent pas la parabole du promoteur de l’ex-site RTT

Les antennes paraboliques qui ont fait connaître le village de Lessive au siècle dernier sont situées sur un site en voie d’urbanisation, le « Jardins des Paraboles ». Mais les riverains jugent le projet du promoteur « démesuré, dépassé et destructeur pour l’environnement. » Celui-ci parle de manipulation et désinformation...

Depuis mars 2018, le site des « paraboles » à Lessive, ancienne station RTT de télécommunications repérables par ses antennes paraboliques dressées au cœur d’un massif forestier, le tout sur environ 50 hectares, piétine entre recours et enquêtes publiques portant sur son urbanisation. La dernière s’est terminée fin décembre avec 500 signatures de réclamations ou de remarques, mais le promoteur liégeois Christophe Nihon doit désormais introduire à la commune de Rochefort un dossier modificatif lié à la station d’épuration et à l’approvisionnement en eau du site. Fin novembre, suite à un recours des riverains mais aussi du fonctionnaire délégué, la ministre Céline Tellier avait en effet cassé le permis accordé par la commune pour cette station d’épuration jugée sous-dimensionnée et dangereuse pour les cours d’eau et l’eau de captage voisine. Une nouvelle enquête publique devra dès lors être entamée dans les prochaines semaines.