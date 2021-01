GM ambitionne de ne plus vendre de voitures essence en 2035

L'un des plus grands constructeurs automobiles au monde, l'américain General Motors, a l'intention de ne plus construire d'ici 2035 de voitures à émissions polluantes. Cette ambition pourrait accélérer la mutation du secteur.

Le groupe ne s'est pas ouvertement engagé à n'offrir que des véhicules électriques en 2035. Mais "nous prenons des mesures pour y parvenir", a précisé une porte-parole à l'AFP. "Cela demandera la collaboration du reste du secteur, des gouvernements et des clients."

Face à une croissance de la demande, et à une sensibilisation de plus en plus importante de l'opinion publique et de leurs clients à la lutte contre le changement climatique, de nombreux fabricants ont déjà engagé un tournant vers les véhicules non polluants. Volkswagen compte proposer 70 modèles électriques d'ici 2030 et en vendre 26 millions d'unités en dix ans.

Tesla est devenu la coqueluche d'investisseurs persuadés que le fabricant américain de véhicules électriques représente le futur de l'automobile. Il vaut en Bourse bien plus que des constructeurs traditionnels.