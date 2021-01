Europe: le poing sur la table ne suffit pas pour faire pousser les vaccins

L’Europe était leader dans le monde des vaccins il y a 15 ans et aujourd’hui la majorité de ceux-ci vient des Etats-Unis », s’étonnait ce jeudi Moncef Slaoui lors d’un webinaire organisé par le Collège de Belgique et le Collège de France. Cet immunologue était jusqu’aujourd’hui le directeur scientifique du programme américain de développement de vaccins contre le covid-19. Un Belge que consultent désormais les Européens qui voudraient sortir de leur Bérézina en matière de vaccins : Sanofi et GSK ne sont plus dans la course, l’Institut Pasteur a jeté l’éponge, le britannico-suédois AstraZeneca est visiblement plus motivé par ses liens avec Oxford que par ses racines européennes tandis que Pfizer et Moderna sont américains.