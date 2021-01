Mbaye Leye réagit au point arraché par le Standard à Ostende: «Ce match me plaît plus que nos 4 victoires précédentes»

Les Rouches ont été menés à deux reprises, mais ils ont su faire preuve de caractère. Et ils ont été récompensés de cette abnégation par le brin de chance qui leur a tant fait défaut ces dernières semaines.

Après la rencontre, Mbaye Leye se montrait satisfait de la mentalité affichée. « On a su bouger notre adversaire. La manière dont on a joué en deuxième période, c’était parfait pour moi. Ça me plaît quand notre adversaire ne sait plus développer son jeu, car cela veut dire que nous sommes dans un bon moment. Et, ce soir, on a eu pas mal de bons moments. On s’est fait bousculer à certains moments, mais mes joueurs ont su répondre. »