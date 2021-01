Bokadi costaud, Balikwisha et Siquet confirment: voici les bulletins du Standard face à Ostende

6,5 Bodart : il ne peut rien sur le but d’ouverture de Salaka et évite le 2-0 en détournant un envoi de Gueye (43e). Pour le reste, il a surtout dû faire le ménage du poing sur plusieurs ballons aériens.

6,5 Siquet : il a apporté ses centres dans le rectangle ostendais et a pris des initiatives, avec à son actif un beau tir dévié par Hubert (63e), une reprise de la tête à côté du but (71e), une autre de volée sur Hubert (89e) et un assist pour Bokadi. On ne pourra pas lui reprocher un manque d’engagement et de détermination.

7 Bokadi : solide et costaud, comme c’est souvent le cas, il a éclairci pas mal de situations scabreuses et a affiché beaucoup de calme même dans les situations les plus compliquées, même si ses relances ont parfois maqué de justesse. Récompensé par un but qui offre au Standard un point inespéré.