Carte blanche: «L’Europe doit faire davantage d’efforts pour atteindre la neutralité carbone en 2050»

Pour marquer le 2e anniversaire de la grande marche du 27 janvier 2019 qui avait conduit plus de 70.000 personnes devant le Parlement européen, le collectif Rise for Climate Belgium s’est rassemblé dimanche dernier pour faire le bilan de son action depuis deux ans.

Il faut rappeler qu’avant 2019, le seul objectif chiffré de l’Union européenne était une réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Or, dès le 14 mars 2019 le Parlement européen a voté une résolution approuvant l’objectif d’un niveau zéro d’émission nette d’ici 2050 et déclarant qu’il « se félicite que, dans toute l’Europe, les citoyens manifestent en faveur de la justice climatique ; salue les appels des activistes à une action rapide pour ne pas dépasser le seuil de 1,5 ºC ; estime que les administrations nationales, régionales et locales ainsi que l’Union européenne devraient tenir compte de ces appels ».

Le discours fort d’Ursula von der Leyen

En juillet 2019, Ursula von der Leyen a présenté au Parlement européen sa candidature à la présidence de la Commission et son projet du European Green Deal, le Pacte vert européen. Dans son programme elle a écrit : « Les électeurs européens – et ceux trop jeunes pour voter – nous ont adressé un message fort et clair : ils veulent une action en matière de changement climatique et ils veulent que l’Europe ouvre la voie. J’ai été inspirée par la passion, la conviction et l’énergie de ces millions de jeunes qui ont fait entendre leur voix dans nos rues et dans nos cœurs. Il est du devoir de notre génération de ne pas les décevoir. »

La vigilance reste de mise

Le Pacte vert publié par la Commission en décembre 2019 comprend la réduction des émissions, les investissements dans la recherche et l’innovation, la préservation de l’environnement, la restauration de la biodiversité, la réduction de la pollution, et la garantie d’une transition juste et inclusive. Si nous saluons l’ambition et le large champ d’action du Pacte vert, nous sommes bien conscients qu’il s’agit d’un programme qui est encore loin d’être mis en œuvre. Nous resterons donc vigilants pour vérifier que ses promesses seront tenues, et maintiendrons la pression citoyenne pour que l’Europe respecte les objectifs contraignants à l’horizon 2030 et 2050 qui seront inscrits dans la loi européenne sur le climat.

Objectif 65

Les climatologues du Giec nous confirment que l’objectif de réduction des émissions de 55 % d’ici 2030 proposé par la Commission européenne et approuvé par le Conseil, ni même celui de 60 % voté par le Parlement, ne suffiront pour placer l’Europe sur la trajectoire de neutralité carbone pour 2050. Faisant écho à la revendication que nous avions déjà émise en 2019, nous réclamons toujours un objectif de minimum 65 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

En 2021, année charnière de la COP26 qui se tiendra à Glasgow en novembre, nous comptons bien continuer notre mobilisation, en présentiel (dans la mesure où les conditions sanitaires le permettront) et sur les réseaux sociaux. Nous espérons également que le Pacte européen pour le climat qui vise à faire participer les citoyens et la société civile à l’action climatique de l’Europe, nous donnera l’opportunité de dialoguer avec les décideurs politiques. Nous estimons que les citoyens ont aussi bien le droit que l’obligation de regard sur les décisions qui dicteront notre avenir et celui des générations futures.