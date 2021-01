Premier League, Bundesliga, Liga, Serie A: le programme des matches du week-end à l’étranger

C’est toujours aussi serré dans le haut du classement de la Premier League. Seuls six points séparent le premier du 5e et, au regard des matches en retard de certains clubs du Top 10, les concurrents pour l’Europe et le titre sont encore nombreux. Le leader Manchester City compte bien poursuivre sa série de victoires face à la lanterne rouge Sheffield United. L’autre club de Manchester ira défier Arsenal, 9e et qui tente de se relancer. Quant au duel entre concurrents directs, il sera du côté de West Ham, étonnant 5e, qui reçoit Liverpool (4e).

En Liga, l’Atlético Madrid se déplacera à Cadix (11e) pour conforter encore un peu plus sa place de leader. À sept points des Colchoneros se situe le Real Madrid dont les résultats en dents de scie ont permis à son grand rival de Barcelone de revenir à trois unités. Les Merengues tenteront de garder leur avance avec une victoire contre Levante (12e), tandis que le Barça recevra l’Athlétic Bilbao (9e)