Anderlecht: Trebel est prêt pour la réception de Gand, Diaby incertain et Ashimeru toujours out

Au niveau de l’infirmerie, d’abord. N’ayant pas encore pu montrer toute l’étendue de son talent, Majeed Ashimeru ne sera pas dans le noyau. Même « si on attend toujours d’un renfort hivernal qu’il apporte quelque chose rapidement, il est encore trop tôt pour le sélectionner », selon son entraîneur. Le Ghanéen, qui a souffert du Covid, manque de rythme et doit encore s’adapter à son nouvel environnement et aux exigences qui en découlent. Absent à Mouscron en raison de maux de dos, le cas d’Abdoulay Diaby reste problématique, lui aussi. Le Franco-Malien « ressent encore des raideurs dorsales qui ont provoqué une gêne supplémentaire au niveau des adducteurs », a précisé Kompany. Quant à Trebel, son cas évolue nettement mieux. « Il a disputé 45 minutes excellentes à Mouscron, ce qui était le maximum qu’il pouvait tenir. Ici, on continue à bien bosser avec lui et la suite logique serait qu’il poursuive sur cette lancée en jouant encore davantage dimanche. Mais pas encore tout le match. »