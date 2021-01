Des sanctions pour Lukaku et Ibrahimovic après leur clash?

Le juge sportif de la Coupe d'Italie s’est penché sur le dossier ce vendredi et cela pourrait découler sur une enquête complémentaire.

Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic ont été sanctionnés d’un match de suspension après leur clash en Coupe d’Italie. Le Diable rouge, averti et menacé, manquera dès lors la demi-finale face à la Juventus et l’attaquant Suédois, expulsé après avoir reçu deux cartons jaunes, purgera sa peine lors de la prochaine édition de la Coupe.

Lors du quart de finale de Coupe d’Italie entre Inter Milan et AC Milan mardi soir, Lukaku et Ibrahimovic ont écopé chacun d’un carton jaune après s’être presque littéralement pris la tête à la mi-temps. « Retourne à tes conneries vaudous, petit âne », aurait lancé le Suédois, le Diable rouge lui répliquant avec quelques insultes et venant le défier front contre front.